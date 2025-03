INTERVJUU Kristjan Järvan: rattastrateegia on selgelt läbi kukkunud

Ma arvan, et kahetiselt. On palju olnud furoori selle üle, et kuidas jälle uued kergliikurid, kellele seda üldse vaja on, ja et nad niikuinii rikuvad seadust. On ka neid, kes ütlevad, et on tore sõita. Kui vaadata objektiivselt, mis probleemid on, siis ütleksin, et suur osa, ma isegi ei julgeks öelda, et üheksakümmend protsenti, on põhjustatud sellest, et alaealised sõidavad nende pisimopeedidega. Kuigi liiklusseadus lubab juba 14-aastastel sõita sellega, kui neil on jalgrattaluba, siis ettevõte on otsustanud, et nende kasutajate alampiir peaks olema kaheksateist. Aga tõepoolest, täna ei ole kõige tugevamat kontrolli, et see päriselt nii on. Niisiis saavad sisuliselt kasutajad anda valeandmeid, eeskätt just alaealised, et nad on täisealised ja saavad oma lustimise Tallinna tänavatel välja lasta. Aga seni on ettevõte jõudsalt blokeerinud seaduserikkujate ja alaealiste kontosid ning on ka lubanud seda, et tuleb täiendav kontroll kasutajaks registreerimisel, et tõepoolest isik oleks 18 eluaastat täis.