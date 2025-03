INTERVJUU Andrus Merilo: oleme keerulistest aegadest sisenenud ohtlikesse aegadesse

Me alustasime tänast vestlust väitega, et Euroopa on vaikselt ärkamas. (Viide saatejuhi ​sissejuhatusele – TM.) Eesti on aga kogu aeg olnud ärkvel. Me oleme pidevalt tegutsenud, teinud väga palju otsuseid riigi ja rahva hüvanguks. Kõige olulisem on see, et meie julgeolekupoliitika eesmärk on muuta agressioon teostamatuks. Me oleme ette näinud ka vajaduse valmistuda sõjaks, ja see on midagi, mida me peame viima Euroopa konteksti. Kui täna räägitakse, et miski tuli Euroopa jaoks üllatusena, siis ma ütlen, et see üllatus on pigem mugavus. Euroopa on olnud mugavustsoonis, sest Ameerika Ühendriigid on panustanud sõjaliselt siia regiooni, kaitstes meid potentsiaalsete ohtude eest aastakümneid. See on olnud asi, mis nüüd lõpeb, ja minu arvates on see hea. Me oleme Euroopana siiski oluliselt tugevamad – nii sõjaliselt, majanduslikult kui ka inimeste arvu poolest. Meie potentsiaal on kõrge, eriti kui arvestada eksistentsiaalset ohtu, mida esindab Venemaa. Nüüd on aeg oma jõud organiseerida ja panna ennast tööle, et suudaksime iseennast kaitsta igasuguste ohtude eest. Tegelikult on see hea. Nüüd on see viinud väga avatud lähenemiseni poliitilisel tasandil ja lõpuks on hakatud tegutsema.