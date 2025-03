Eile lugesime kõik uudistest, kuidas transpordiamet ütles, et Eesti riigiteede optimaalseks säilitamiseks on vaja eelarvet kahekordistada. Raha on juurde vaja. Samal ajal me teame, et riigil raha väga ei ole. Mis see aus vastus on – kas nüüd järgnevatel aastatel me näeme, et Eestis teed muutuvad kehvemaks?

No need vestlused ja kokkuleppimised on kõik ees. Selleks aastaks on eelarve paigas. Järgmise aasta läbirääkimised hakkavad üsna pea. Siin selget vastust ei ole, aga teedega ongi nii, et kokkuvõttes on teedesse minev raha langenud või siis püsinud kuskil. See ei ole pikas perspektiivis jätkusuutlik, sest kui me vaatame just maapiirkondi, on probleem see, et kruusateid on liiga palju. Võtame siin kaks aspekti – üks on see, et ettevõtlus saaks areneda väljaspool suuri linnu, siis on vaja taristut, sealhulgas teid. Ükski välisinvestor ei tule sõitma mööda kruusateed, et tehast püsti panna. Teine on julgeolekuteema, et meil on vajadus ümber vaadata tõsiselt, kuhu saame ka kaitseväe mõttes ligi ja kuhu ei saa, ehk siis on vaja mingeid lõike või sildu teha ümber, et julgeoleku poole pealt vaadates oleks kõik hästi.