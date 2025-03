Mulle tundub, et küsimus pole selles, et asjadest saadakse erinevalt aru, vaid lihtsalt käsitletakse erinevaid teemasid. See, mis te välja tõite, on suhteliselt väike detail kogu selles teemas. Oluline on see põhimõte. Oluline on põhimõte, et inimene saab siia tulla alles siis, kui tal on olemasolev tööleping, ehk siis ta tuleb olemasoleva töölepinguga ja täitma mingit ülesannet, aitama mingit ettevõtet, kes vajab kasvuks seda tööjõudu. Kui see tööleping ära lõppeb, siis lõppeb ka selle inimese Eestis viibimise seaduslik alus ära ja kui seda alust enam ei ole, siis tuleb ju kohvrid pakkida ja sõita tagasi kodumaale või kuhu iganes. Kui ära ei sõideta ja seaduslikku alust ei ole, siis tegelikult on tavaline algoritm see, et inimene saadetakse välja. Selles mõttes mulle tundub, et mõnevõrra on siin võimalikke riske, aga need on üle paisutatud, teadmata seda, kuidas see saab olema. See ei ole niimoodi, et teeme väravad lahti ja siis tuleb siia kes iganes mis iganes hulkades ja me ei tea, kes tuleb.