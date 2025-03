Kindlasti varustuskindlus on oluline. Kui me nüüd vähempakkumise puhul rääkisime maismaast, siis see puudutab maismaa tuuleparke. Ma arvan, et salvestuse areng on oluline, aga kindlasti seal on oluline roll ka praegu varustuskindluse vaates täita ka põlevkivi energeetikal. Eks keskkonnas on samamoodi, kõigepealt me peame selle seaduse ette panema, kuidas nende kliimateemadega edasi liikuda ja selle komplekti kokku panema. On looduskaitseseaduse muudatused, metsaseaduse muudatused, kõik need niimoodi vaikselt tulevad.

Kogu vaev on läinud asja ette, sest, nagu ma alguses ütlesin, kõik need uuringud, mis on tehtud, on kindlasti väga vajalikud. Ettevalmistav töö on oluline, sest praegu me räägimegi läbi, kuidas me konkreetselt need erinevad klotsid siis ritta seame nii, et meil tekib tervikvaade. Kuidas me jõuame siis seatud kliimaeesmärkideni? Seal on mitmeid seadusi, mida saab kasutada – näiteks atmosfääriõhu kaitse seadus, looduskaitseseadus, metsade seadused, maavara seadused. Ma arvan, et on hästi oluline, et me ühiskonnana saaksime selguse ja lihtsuse, et kõik saavad aru, kui teeme sellised muudatused. Siis saame ka aru, kuidas liigume. Kuid need detailid ja täpne tegevuskava on just need asjad, mille kohta me nüüd lepime kokku selle aluslepingu lisadena. Energeetika ja keskkond on üks tema teemavaldkond.