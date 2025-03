Mul ei ole kaitseministrile etteheiteid selles mõttes, et Hanno Pevkur on teinud seda, mida ta suudab. Küll aga ei ole mingi saladus, et juba eelmisest suvest on olnud kaitseministeeriumis konfliktid. Kui ministeerium on sellises mentaalses seisundis, siis ongi väga raske tule all mitte olla. On selge, et Hanno Pevkur on täna väga kõvasti tule alla pandud. Aga koalitsiooniläbirääkimistel me sellest absoluutselt lähtunud ei ole.

Selle nädala teisipäeval toimus julgeolekukabinet, kus kaitseväe juhataja koos kaitseministriga esitlesid väga detailsed plaanid selleks, et me suudaksime täita neid võimelünki, mis on vajalikud NATO regionaalsete kaitseplaanide täitmiseks. See tähendab, et me ei anna mitte ühtegi meetrit NATO territooriumist ära ja Eesti puhul siis Eesti territooriumist ära. Oleme otsustanud, et tõstame kaitsekulutusi juba järgmisest aastast vähemalt 5 protsendini ja ma ennustan, et tegelikult need kaitsekulutused võivad järgmise paari kuni kolme aasta jooksul minna väga kõrgele. Oleme lähtunud kaitseväe juhataja suunisest.

On kahetsusväärne, et teema, millega nii see valitsus kui eelmine ja üle-eelmine valitsus on metsikult tegutsenud, on järsku sattunud sellise kriitika alla. Eks kaitseminister peabki neid vastuseid andma, see on tema ülesanne, aga samal ajal see ikkagi nõrgendab inimeste usaldust riigi vastu, eriti sellises julgeolekupoliitilises olukorras.