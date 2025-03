OTSE POSTIMEHEST Ainar Leppänen: majanduskasv tuleb sel aastal 1,5 kuni 1,8 protsenti

Väikeste kodulaenude väljastamine on Eestis kasvanud eelmise aasta sügisest ning jätkab sel aastal kasvu. Mulle tundub, et näiteks märtsikuus tuleb kõikide aegade rekord. Kui me vaatame ettevõtteid, siis ettevõtete laenuportfell kasvas eelmisel aastal kõikides pankades kokku 11 protsenti. Nii et Eesti inimesed, Eesti ettevõtted ja Eesti majandus on hetkel valmis järjest rohkem panustama. Võib-olla on veel vara hõisata, sest esimene kvartal ei ole läbi, aga esimene kvartal ongi tavaliselt tagasihoidlik kvartal. Tulevikus näen pigem positiivseid märke.

Hinnatõus on meil päris suur ja elujärge ei tee kergemaks ka see, et maksud tõusevad, kas Eesti inimesed saavad hakkama?

Olukord on veidi erinev. Kui vaadata numbreid, siis umbes 20 protsenti inimestest ütleb, et elab palgapäevast palgapäevani. Ehk siis pangakontole kuu lõpuks raha tegelikult ei jää. Umbes 40 protsenti omab puhvrit, mis on üks kuni kolm kuud. Ülejäänutel on puhver veidi suurem.

Samas kasvasid eelmisel aastal kõikide pankade eraisikute hoiused 10 protsenti ja need kasvasid ka aasta enne seda. Probleemiks on Eestis see, et hoiused jaotuvad siiski ebaühtlaselt, 25 protsendi inimeste käes on umbes 8 protsenti hoiustest.

Üks asi mille uus valitsus selgeks peaks tegema, on energeetika tulevik, me kõik tahame teada, milliseks kujuneb elektri hind. Kui oluline on see ettevõtete jaoks, et mingi tulevikustsenaariumpaika saaks?