RAUDSAARE DIALOOGID Raivo Vare: Julgeolekuolukord on halb, kuid targalt tegutsedes on meil lootust

Mis saab NATOst? Milliseks kujuneb Eesti julgeolek praegu ja tulevikus? Kui palju on meil aega? Tõenäoliselt sõltub see kolmest asjaolust. Esiteks, milliseks kujuneb Ukraina sõja lõpp ning millist rahu me näeme? Teiseks, kui kiiresti suudab ennast mobiliseerida Euroopa? Ja kolmandaks, kas USAs toimub mingi sisepoliitiline muutus, mis lõpetab nende suundumuse isolatsionismi?