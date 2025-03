Juhatuses me tegelikult arutasime seda ja ma arvan, et sellel küsimusel on kaks poolt. Esiteks on küsimus selles, kas praeguses rahvusvaheliselt keerulises olukorras on õige aeg hakata valitsust nii palju muutma? See ei ole mitte ainult paari ministri väljavahetamine, vaid see on koalitsiooni muutmine, mille tagajärjel toetus praegusele valitsusele riigikogus väheneb märgatavalt. Mina arvan, et me jõudsime juhatuses ühisele arvamusele, et see aeg ei ole õige.

Samas on peaministril see õigus olemas, kui ta arvab, et tema valitsuse poliitika elluviimiseks on vaja koalitsioon ära lõhkuda.Tal on see õigus. Juristina on minu jaoks aga suur küsimärk, kas seda saab päris selliselt teha. Kas see mis praegu toimub, on ikka paari ministri väljavahetamine? Minu arvates on see ikkagi uus koalitsioon. Uus koalitsioon tähendab eelmise valitsuse tagasiastumist ja uute volituste saamist, isegi siis, kui on sama peaminister. Ma ei ole kindel, et see mida tehti, oleks juriidiliselt kõige õigem või ka parem.