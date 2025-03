Kas te oma pärisnime ei kasuta avalikkuse ees seetõttu, et sõja kontekstis ei ole see turvaline?

Täpselt nii ta on. Eks meil kõigil ole sõja kõrval ka eraelu, lapsed, perekond. Selleks, et sõdur saaks 100-protsendiliselt tööle keskenduda, peab olema kodune turvalisus tagatud. Just seetõttu üritame me võimalikult vähe oma isikut avalikkuse ette tuua.

Mida Ukrainas ja Ukraina rindel räägitakse sellest, mida praegu maailma vägevad teha üritavad - rahust, vaherahust ja tulevikustsenaariumitest?

Tavaline ukrainlane ja rindel võitlevad sõdurid on skeptilised. Me oleme oodanud juba kolm aastat rahu, me ootame kolm aastat vahetust, ootame rotatsiooni. Inimesed on väsinud ja maailm on sellest sõjast tüdinenud. Inimestel on raske leida abi ja toetust.

Kuidas võetakse vastu kõik need segased uudised, et täna on ameeriklaste relvaabi ja luureandmed, homme mitte ja siis jälle on?

Meie näeme seda kõike alles siis, kui see probleem meile kohale jõuab. Kuni selle hetkeni on kõik ainult metsik spekulatsioon.

Kas te olete võidelnud Ukrainas päris sõja algusest?

Ametlikult alustasin Ukraina rindel 9. aprillil 2022. aastal.

Eestlased ja teised välismaalased võitlevad Ukrainas teistel alustel kui Ukraina sõdurid, nemad võitlevad võõrleegionis. Mis võõrleegionis teisiti on, kas seal on sõduritel teised õigused, on sealt võimalik ära minna?