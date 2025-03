Miks võiks Venemaa vajada vaherahu? Kindlasti sellepärast, et nende väed on kurnatud, seda on näha. Nad ei suuda praegu enam suuri rünnakuid korraldada ja neil on vaja hingetõmbepausi, et hakata oma vägesid korrastama. Sama käib ka Ukraina kohta, sest ega neil see olukord parem ole.

Milliseid ohte see võimalik vaherahu endas sisaldab?

Vaherahu on tegelikult väljakutse mitte niivõrd Ukrainale, kuivõrd lääneriikidele, eelkõige Euroopa riikidele, isegi mitte niivõrd USA-le. Vaherahu ettepanekus on kirjas, et rahuläbirääkimiste jaoks moodustatakse platvorm. See tähendab, et hakkavadki toimuma päris rahuläbirääkimised ja seda vaherahu saab kogu aeg pikendada. Oht on selles, et need rahuläbirääkimised võivad nurjuda, aga vaherahu jääb kehtima. See tähendaks, et Venemaa kontrollib suuremat osa territooriumist kui 2014.–2015. aasta Minski lepingute järgi.

Peamine küsimus rahuläbirääkimistel saab olema see, kas Euroopa riigid suudavad rahvusvahelise initsiatiivi võtta ja Venemaad koostöös USAga survestada. Kui seda suudetakse, siis on lootust, et lõpuks tekib rahu tulemusena midagi püsivamat, mitte lihtsalt uus külmutatud konflikt.

Kui lääneriigid või mõned neist otsustavad saata oma väed Ukrainasse rahu tagama, siis millal nemad mängu asuvad?

Mitte niipea. Venemaa on juba öelnud, et on täiesti vastu sellele, et lääneriikide väed paigutatakse Ukrainasse. Aga kui me nüüd teoreetiliselt vaatame, siis siin on oluline, et oleks kokku lepitud mandaat. Seda mandaati peab kuidagimoodi aktsepteerima ka Venemaa, sest muidu need väed sinna asuda ei saa. Vastasel juhul oleks see sõjaline operatsioon Ukraina toetuseks ja on suur oht, et tekib sõjaline konflikt Venemaaga. Nii et seda teistmoodi toimuda ei saa.

Minu arvates on hetkel tähtis see, et lääneriigid näitavad, et nad valmistuvad selleks protsessiks tõsiselt, et nad on valmis neid vägesid sinna viima. See sunniks Venemaad tegema omapoolseid kompromisse.