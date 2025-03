Veel esmaspäeva hommikul tundus, et võimuliit ei lagune ja tegemist on tavalise nägelemisega, kus sotsiaaldemokraadid ongi pidevalt teisel arvamusel kui võimupartnerid Eesti 200 ja Reformierakond. Mis oli teie jaoks see viimane piisk, et nad koalitsioonist välja visata – kas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe, nüüdseks endise siseministri Lauri Läänemetsa soov saada miljard ettevõtjatele väljajagamiseks või midagi muud?