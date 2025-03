OTSE POSTIMEHEST Kuhu on jäänud mure Eesti rahva järelkasvu pärast? Stuudios on Lea Danilson-Järg

Järsult langev ja kohati sisuliselt kokku kukkuv sündimus kõrgema elatustasemega ühiskondades üle kogu maailma on ilmselt see protsess, mis kõige enam mõjutab maailma nägu ja inimkonna saatust järgmise sajandi jooksul. Ja see on ka probleem, mis mõjutab nii otseselt kui ka kaudselt Eestit. Viimased kolm aastat on sündide arv Eestis püstitanud aasta aastalt negatiivseid rekordeid ning on praegu madalam kui ta kunagi varem viimase 100 aasta jooksul on olnud.