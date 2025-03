Nii et täna me ei saa veel õnneks tõdeda, et kõik need vastuolulised sõnumid millegi peatamise või ärajätmine kohta, oleksid otseselt mõjutanud sõjategevust rindel?

Täna veel mitte ja ma arvan, et see mõju ei avaldu veel ka paari esimese nädalaga. Siin ei ole ju küsimus mitte ainult ukrainlaste endi tegevuses, vaid ka Vene poole käitumises. Kui vaadata lahingutegevuse intensiivsust, siis ka venelaste jaoks pole olukord lilleline. Neil on silmnähtav nappus sõjatehnikast ja ka inimestega on probleemid, nii et tekibki küsimus, kas venelaste jõud on praegu lihtsalt otsa saanud või siis hoitakse ennast mingil määral tagasi ja kui algavad läbirääkimised, üritatakse midagi suuremat.

Kas sõjategevuse peatamine või vaherahu võiks tulla juba lähima kuu jooksul?

Seda on väga keeruline öelda. Ühelt poolt on selge, et Trump ja Trumpi administratsioon teevad kõik selleks, et sundida osapooli rahule. Huvitav on see, et eile nimetas Marco Rubio ühes telesaates Ukrainas toimuvat proxy war ehk siis selliseks sõjaks, kus on vastastikku kaks tuumajõudu, nimetades konkreetselt Ameerika Ühendriike ja Venemaad, kes sõdivad üksteise vastu kolmanda riigi territooriumil. See on siuke huvitav avaldus, mida varem ei olegi kuulnud.

Fakt on aga see, et Trump teeb kõik selleks, et ühte oma peamist valimislubadust iga hinna eest täita. Tema jaoks minu on Ukraina huvid teise või kolmandajärgulised. Ta soovib teha rahu iga hinnaga. Selle eesmärgi täitmiseks on survestatud Ukrainat kuni sõneluseni Valges Majas ja kuni sinnamaani, et räägitakse läbi Ukraina opositsiooniliikmetega. Ukraina on täna väga nähtavalt USA surve all. Aga kuidas Venemaad survestatakse, sellest pole ju hetkel üldse mitte midagi teada ega kuulda. Nii et rahule sunnitakse agressiooni ohvrit, mitte agressorite ennast.