Selle saate peamisteks teemadeks on USA presidendi tegevusega tekkinud uus julgeolekuolukord ning selle mõju Eestile.

Eelmisel nädalal Valge maja ovaalkabinetis toimunud sündmused on jätnud külmaks vähesed kommentaatorid ning vaatlejad. Pole mingit kahtlust, et tüli polnud juhuslik vaid konflikt oli tahtlikult esile kutsutud. Samas oli selge seegi, et Ukraina presidendi vastused ei saa olema lömitavad ning ükskõik milline reaktsioon poleks viinud teistsuguse tulemuseni.