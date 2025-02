Tehisaru kasutusele võtmiseks loodud haridusprogramm TI-Hüpe peaks käivituma juba sel sügisel. Kui tehisarupädevad on meie õpetajad, et sellega hakkama saada ja mida me tahame lastele õpetada, sellest räägime Postimehe otsesaates haridus- ja teadusminister Kristina Kallasega (Eesti 200).