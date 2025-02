Uus haridusprogramm TI-Hüpe, peaks viima tehisintellekti koolidesse. Samas lapsed ju tegelikult juba kasutavad tehisintellekti, aga paraku on koolides suhtumine pigem selline, nagu oleks tehisintellekt midagi, mille abil saab spikerdada ja sageli ütlevad õpetajad, et küll me ära tunneme, et olete ülesannete lahendamisel seda kasutanud.

Õpetaja muidugi tunneb ära, kas laps on kasutanud tehisintellekti, sest õpetaja teavad oma õpilaste võimekust ikkagi väga hästi. Samas ei saa õpetaja öelda, et ma panen sulle kahe, sest tehisintellekti kasutamist ei ole võimalik tõestada. Tehisintellekt ei ole nii öelda google'i otsingumootori järgi tekstide ülesleidmine, mida vanasti sai kontrollida plagiaadimasinaga. Tehisintellekt ei võta kellegi võõraid lauseid sõna sõnalt, vaid ta ikkagi genereerib teksti ise ja seda on väga raske tõestada, et laps on seda kasutanud, et need ei ole tema enda mõtted, vaid need on kellegi teise mõtted.

Just seetõttu on ülioluline, et õpetajad mõistaksid, kuidas tehisintellekt toimib ja oskaksid seda õppeprotsessis rakendada. Et õpilased ei saaks panna tehisintellekti enda asemel õpiülesandeid tegema, vaid kasutaksid seda abistajana õppimisprotsessis. Me tahame, et tehisintellekt oleks koolis ning et me kasutaksime seda mõtestatult ja juhendatult. Et õpetajad ehitaksid õppeprotsessi üles niimoodi, et tehisintellekt on sinna sisse integreeritud.

Kuidas te valite välja need koolid, kes sellesse projekti kaasatakse?