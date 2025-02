Ukraina ja USA sõlmivad ilmselt veel sel nädalal maavaralepingu, mida see leping Ukrainale tähendab?

On üsna selge, et president Trump tahab teha kokkuleppeid nii Ukraina, kui ka Venemaaga. See kokkulepe paneb paika need tingimused, mille alusel luuakse Ukraina ülesehitamise investeerimisfond. Fond vajab raha ja see raha tuleb Ukraina maavarade kaevandamisest ja müügist. Kui suurest summast käib jutt, on raske öelda, suurusjärk pannakse paika ilmselt mingi lisakokkuleppega. See on selline põhimõtteline raamkokkulepe, aga konkreetsemalt minnakse edasi siis, kui see kokkulepe on tehtud.

Siin on veel mitu aspekti. Nii palju kui mina aru saan, siis ukrainlased ei soovi mitte mingil juhul, et selles raamkokkuleppes oleks kirjas, et Ukrainal on justkui mingi võlg USA ees, mida ta nüüd oma maavaradega lunastab. Me ei räägi mitte ainult naftast, maagaasist, haruldastest muldmetallidest ja teistest maavaradest, vaid ka Ukraina taristust, sealhulgas sadamate kasutamisest. Tundub, et see on parem variant, kui see esimene, mis ukrainlastele esitati.