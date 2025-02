Esmaspäeval läbis riigikogus teise lugemise paljuräägitud põhiseaduse muudatus, mille käigus soovitakse mittekodanikelt ära võtta hääleõigus kohalike omavalitsuste valimistel hääletamiseks. Samal ajal on aga küpsemas koalitsioonis plaan, et võtta ära riigitoetus kriminaalkorras karistatud erakondadelt. Milliseid probleeme koalitsioon õigupoolest lahendab ja kas pärast neid muudatusi on Eesti turvalisem? Stuudios on külas riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Hendrik Johannes Terras (E200). Saade algab kell 12.