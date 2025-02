MIS UUDIST? Ilmar Raag: venelased teostavad Ukrainas etnilise puhastuse poliitikat

Kuigi me tahaksime rääkida Oscarite galast ja muust põnevast, oli Ilmar Raag täna stuudios rääkimas hoopiski Ukraina uudistest ja seal toimuvast. «Sõda on paljusid, ka mind, õpetanud rohkem julgeolekuanalüütikuks,» rääkis Raag.

Raagil valmib peagi kaks dokumentaalfilmi. «Ühte olen ma teinud peamiselt ise ja sellega alustasin kaks aastat tagasi. Teine on projekt, mida olen teinud koos Ukraina ajakirjanikega ning mis räägib okupatsioonist Hersoni linnas. Selle osana on kohe valmis saamas raport, mis selgitab, kuidas Vene okupatsioon toimib ja millised on selle erinevused,» rääkis Raag oma tulevastest dokumentaalfilmidest.

Venemaa teemadel rääkides ütles Raag, et venelased on alati olnud vankumatud ning nendega kompromisse on peaaegu võimatu teha. «Avalikult nad kompromisse ei luba – see iseloomustab ka praegust läbirääkimiste algust, sest nemad saavad aru, et kõik kompromissid, mida nad saaksid teha, tulevad viimasel hetkel nelja seina vahel,» selgitas Raag.

«Tõsi on see, et venelased on omajagu sõdu võitnud, kuid nad on ka kaotanud – peamiselt siis, kui nad on läinud oma piiridest kaugemale,» sõnas Raag. «Sõda on alati väga mitmetahuline fenomen. Minu ühes dokumentaalfilmis on mõned lõigud, kus ma näitan Kiievi kesklinnas pilte sellest, kuidas näiteks öösel inimesed tantsivad, sest on ilus suveöö. Miks mitte tantsida, kui elu justkui läheb edasi? Sama kehtib ka sõja puhul – alati hoitakse vastasega mingit kontakti,» sõnas ta.

Raagi sõnul on see, et osapooled räägivad ja «palle õhku viskavad», täiesti normaalne. «See on diplomaatia osa ning diplomaatia muutub päriseks sel hetkel, kui riigid tulevad välja konkreetsete nõudmistega,» ütles Raag.​

