Tuleval nädalavahetusel ootavad ees Saksamaal valimised, kus otsustatakse suuresti Euroopa suurjõu suund tulevikuks. Samal ajal on aga Euroopas tervikuna olukord ärev ka ilma selleta, sest olukord Ukrainaga muutub aina murettekitavamaks. Postimehe otsestuudios on sel korral külas europarlamendi saadik ja endine kaitseväe juhataja Riho Terras (Isamaa). Saade on eetris kell 12.