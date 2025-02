Ei. Sellega on meil tõsine probleem. Küsimus on selles, et valitsused teevad seda, mida kodanikud neilt eeldavad. Hispaanias, Iirimaal või ka Austrias, kus ma eelmine nädalavahetus olin, puudub see akuutne tunnetus. Austerlased ajavad jampsi oma neutraalsusest, nagu ka iirlased, saades väga hästi aru, et Lissaboni lepingu punkt 42 paneb meile tugevama kohustuse kui tegelikult artikkel 5. Austerlaste põhiseadus on muudetud selliselt, et austerlased on neutraalsed väljaspool Euroopa Liitu, aga Euroopa Liidus toimetavad nad ühiselt ka kaitsepoliitilistes küsimustes. Need on need kohad, kuhu peaks rohkem survet panema. Hispaania ja Itaalia panustavad ka ikkagi väga tõsiselt alla 2 protsendi, suured riigid. Kui Eesti paneb 5 või 10, siis on see meie jaoks palju ja meie pensionäride ja meie perede jaoks on see väga suur koormus.

Ma ikka räägin hispaanlastele, et meie pensionärid tahavad ka pensioni saada. Et see ei ole niimoodi, et Eestis ei taheta sotsiaalsüsteemi. Aga lihtsalt meil on see tunnetus parem, mis toimub maailmas. Aga nende kodanikele tuleb selgeks teha, et on vaja suurendada kaitsekulusid. Eesti on liiga väike selleks, et me saaksime üksinda hakkama. See tähendab seda, et suured riigid peavad tõstma märgatavalt kaitsekulusid ja seetõttu arutelud NATOs 3 või 3,5 protsendi peale tõstmise üle on oluline. Ma tegin ettepaneku, et Euroopa Liidus võiks kehtestada ka 3 protsenti SKTst kohustuslikuna riikidele kaitsekuludeks, mida siis umbes nagu Maastrichti kriteeriumitega sarnase järelevalvemehhanismiga saab n-ö ellu viia ja suruda. NATOs selline asi puudub, aga see ettepanek ei läinud sisse meie dokumenti, mida me seal raportina kirjutasime.