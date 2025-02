Viimaste nädalate uudised välispoliitikast on olnud võrdlemisi ärevad, sest Eesti suur partner USA mängib Ukraina sõja ümber uut-moodi mängu. Kuidas Eesti end välispoliitiliselt selles olukorras positsioneerib? Kas Ukraina sõja lõpp võib tõepoolest tulla ilma Ukraina enda osaluseta? Postimehe otsestuudios on külas välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov. Saade on eetris neljapäeval kell 12.30.