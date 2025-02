Hiljuti on ilmunud mitmed raportid, mis käsitlevad julgeolekuteenistuste vaadet maailma ja regiooni asjadele. Eesti Välisluure on teatanud, et sellel aastal nad ei näe võimalust Eesti vastu toimepandavaks agressiooniks. Samas võib Taani sõjaväeluure luureraportist lugeda, et Venemaa järjekordset sõjalist erioperatsiooni prognoositakse juba kuus kuud peale sõja lõppu Ukrainas. Ka Läti raport ei lisa helgeid toone ning pigem on sealse luureteenistuse sõnumiks, et tulevikuväljavaated ei anna põhjust optimismiks.