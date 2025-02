INTERVJUU Anneli Ott endiste juhtide kohtusse kaebamisest: praegu selle plaaniga ei tegele

Keskerakonna maailmavaade on see, et Eesti inimestel peab olema Eestis hea elada. Me seisame Eesti inimeste huvide eest ennekõike.

Sellist lauset ütleks iga erakond.

Ei, mul on selline tunne, et võib-olla ei ütleks. Kui me vaatame neid tegusid, siis ma ei oska kommenteerida, aga ma tean, mida teeb Keskerakond. Ma tean, mida me oleme teinud – me oleme seisnud regionaalpoliitiliselt maainimeste eest, mis on minu jaoks isiklikult väga oluline. Minu jaoks on väga oluline see, et me oleme võtnud seisukoha rohepöörde osas, et me peame kasutama oma olemasolevaid ressursse, mitte orienteeruma utoopilistele eesmärkidele, milleks me teame, et me ei ole võimelised. Keskerakond on teinud vigu, aga need juhid on tänaseks Keskerakonnast lahkunud. Need, kes täna on, on väga selgelt oma seisukohad välja öelnud ja ma usun, et see tugevneb ajas järjest enam.

Kuskile skaalale te ju üritate ennast asetada. On teil strateegiliselt paika pandud see?