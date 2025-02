MIS UUDIST? Kajar Kase: läbirääkimiste tegelik kulg on meile teadmata

Kajar Kase rääkis saate alguses saatest «Telehommik», mille peatoimetaja ta on. See saade on nüüd eetris olnud juba veidi üle aasta. «See on üks neist töökohtadest, kus hobisid pole mõtet otsida – see täidab su päevad ja ka kogu aja, mis sinna vahele jääb,» sõnas ta.

Algava Rootsi ralli puhul märkis Kase, et tema jälgib võistlust eelkõige otseblogist, kus kajastatakse kõiki olulisi arenguid reaalajas. «Ralli ei ole päris selline teleala – see on pigem suur klikiala ja blogiala,» ütles ta.

Uudiseid kommenteerides rääkis Kase ka oma harjumusest öösel üles ärgata, et vaadata, mis vahepeal juhtunud on. «Kui midagi tõsist on toimunud, siis enam väga magama ei jää,» tõdes ta, viidates viimastel päevadel ilmunud uudistele Donald Trumpi ja Vladimir Putini telefonikõne ning rahuläbirääkimiste kohta.

«Mulle meeldis Kaja Kallase öeldud mõte, et läbirääkimistel tuleb arvestada nii Ukraina kui ka Euroopa seisukohtadega. See, mida seal otsustatakse, peab olema meile kõigile selge, et saaksime sealt edasi minna,» lisas Kase.