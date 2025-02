Erusõjaväelane ja riigikogu liige Leo Kunnas sõnas Postimehe Sõjastuudios, et rahvusvaheline olukord on keeruline ning ka Ukraina saatust on praegu üsna keeruline ennustada.

​Kunnas analüüsis Postimehe sõjastuudios põhjalikult praegust olukorda Ukrainaga ning nentis, et olukord on ennustamatu. Ta sõnastas, et Ukrainal on olnud laual kolm julgeolekugarantiid - NATO liikmelisus, USA kahepoolne kokkulepe Ukrainaga ning see, et Ukraina loob iseseisva tuumaheidutuse. «Nüüd on näha, et need kaks esimest varianti ei ole võimalikud. Järelikult jääb kolmas variant,» tõdes ta.

Kunnas meenutas, kuidas Ukraina pidi kunagi Budapesti memorandumi raames andma oma tuumarelvastuse ära, kuid nüüd on Ukraina sellest veast õppinud. «Kas Ukraina on tehniliselt võimeline tuumarelva ja selle kandjaid looma? Jah. Millises ajaraamis ja millise hinnanga? Seda on mul raske vastata,» arutles Kunnas.

​Ta lisas, et kui USA tõepoolest valib isolatsionistliku kursi, siis võivad tuumaheidutuse peale mõtlema hakata ka teised riigid, näiteks Poola, Jaapan ja Lõuna-Korea. Kui Ameerika Ühendriikide poliitika läheb sinna suunda, et liitlased peavad rohkem iseenda eest hoolitsema, siis tuleb aksepteerida seda, et osa iseseisvast kaitsevõimest on ka iseseisev tuumaheidutus. Kas see areng on maailma jaoks väga positiivne, see on iseküsimus, aga näeme seda, et totalitaarsete riikide allianssi ei saa alahinnata,» lisas ta.

Samas tuletas ta meelde, et rahu Ukrainas ei sünni ilma selleta, et Ukraina ise sellega nõus oleks. «Kui president Zelenskõi soostuks sõlmima rahu väga ebasoodsatel tingimustel, siis on selge, et tal ei lastaks seda lihtsalt teha ja tal poleks poliitilist tulevikku Ukrainas,» ütles ta. «Ma ise hindan mingisuguse relvarahu tõenäosust umbes 40-protsendilise tõenäosusega,» lisas Kunnas. Ta meenutas, et kui 2015. aastal sõlmiti Minski kokkulepe ja relvarahu, siis tegelikult jätkus konflikt siiski edasi. Mõlema poole tulelööke toimus pärast seda praktiliselt iga päev.

Kunnas hindas, et Ukrainal on võimalik selle aasta jooksul sama tasavägiselt sõda jätkata, kui Ukraina rahvas ja tema valitud juhid otsustavad sõja jätkamise kasuks. «Nende maksimaalne territooriumi kaotus võiks olla kõige halvemal juhul umbes 1 protsent territooriumist, põhijoones Donetski oblastis. Ehk strateegilises plaanis see ei muudaks mitte midagi,» lisas ta.

Küsimusele, kas ja kui palju peaks Eesti praegu mures olema vastas Kunnas, et meil puudub praegu võimekus hinnata olukorda, kuna Venemaa tegutsemisloogika ja ratsionaalsus on absoluutselt teistsugune. «Kuna olukord on ettearvamatu, siis on mõistlik valmistuda halvimaks,» ütles ta.