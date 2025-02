OTSE POSTIMEHEST Eleringi juht Kalle Kilk desünkroniseerimisest: see oli ikka puhas rõõm

Põhimõtteliselt täpselt sama oht, nagu muul ajal on see, et elektrijaamu või neid liine, mis siis toovad Põhjamaadest meile elektrit juurde, lülitub välja rohkem kui üks või kaks. Me oleme alati mingiks ootamatuseks valmis ja neid reserve on siis planeeritud piisavalt, et sellist tõenäoliselt tekkivat avariid kõrvaldada. Kui üks või kaks elektrijaama lülitub välja, et siis meil on see varu olemas. Suures süsteemis olles me võime natukene eksida sellega, et kui varu ei ole piisav, siis suur süsteem kuskilt ikka midagi leiab, saab aidata. Saartalituses ongi see erinevus lihtsalt, et seda täiendavat varu kuskilt mujalt leida ei ole võimalik. Peame ise siin planeerima pigem rohkem reserve kui vähem. See oli ka põhjus, miks tegelikult oli see laiem operatsioon igasugu taristu turvamise jaoks vajalik, et välistada ka see, et tahtlikult kuskil mingisuguseid probleeme juurde tekitatakse. Üldiselt see on ju teada, et kui suur on keskmine tehniliste rikete esinemise tõenäosus ja selle vastu reservid olid meil piisavad. Aga sa ei või kunagi olla kindel, et äkki tuleb kuskilt veel mõni sündmus, mis ise ei oleks tulnud.