Räägime, kui inimene elab mõistlikul kaugusel tuulikust. Me ei lähe ekstreemsustesse. Iga asja kohta võiks öelda, et kui see on liiga tugev, kui seda on liiga palju, siis see organismi kahjustab.

Marek Strandberg (MS): Tuulikute kontekstis inimesed, kes elavad seal lähedal, kes tunnevad, et tuulikutel on mingi mõju, kas lisaks terviseameti määratud näitajatele oleks mõistlik sätestada, et ka allpool ametlikku kuulmisläve peaks seda müra mõõtma?

JL: Ma usun, et see oleks vajalik. Tegelikult see norm on ju olemas, 85 detsibelli.

MS: Aga see ei puuduta tuulikuid. See on tehniliste seadmete ja mille iganes muu puhul. Kuna vaidlused on tekkinud ühiskonnas tuulikute asjus, siis tundub ju loomulik, et me peaksime sätestama ka normi tuulikute jaoks?

Ütleme, selle rahvusvahelise standardi ja sellest tuleneva Eesti standardi tõukejõud olid tuulikud, et see üldse võeti vastu.

MS: Te ise olete infraheli mõõtnud?

Ei ole, pole tellimust olnud.

MS: Kui oleks, oskaksite mõõta?

Jah, seal tehniliselt ei ole mingit keerukust. Mikrofonid, eelvõimendid ja kõik aparatuur on olemas, küsimus on ainult tarkvaras. Nendes müramõõtjatel, mis praegu on müügil, ei pruugi olla tarkvara just eelkõige selle müra korrigeerimiseks. Aga mitte tagasihoidlik olles, me oleme ise ka kirjutanud programme, mis teevad müramõõtja töö ära.