MIS UUDIST? Näitleja Liisa Pulk: ministeeriumist tuleb Metale antu kohta palju segaseid signaale

Pulk rääkis, et on viimased neli kuud veetnud proove tehes, kuna toimus esietendus. Samas ei pea ta seda uudiseks, sest kõik piletid on juba välja müüdud. «Uudis on hoopis see, et nüüd tuleb mul peaaegu kaks kuud rahulikumat aega, mis on minu elus väga erakordne. Ma kipun alati vastu võtma palju pakkumisi ja töökohustusi, sest mu aju lihtsalt ei taju, et ööpäevas on vaid 24 tundi ja ma ei jõua kõige sellega hakkama saada,» rääkis Pulk.