Äsja avalikustas «Reporter», et Tallinna tehnikagümnaasiumi õpetaja lahendas koos õpilastega eksamitöid ning parandas nende vastuseid sedasi, et õpilased saaksid täis eksami läbimiseks vajaliku punktisumma. Sügisel selgus, et Tallinna eliitkooli direktor võttis seadusvastaselt kooli õppima töötajate lapsi. Mis toimub Tallinna koolielus, selgitab «Otse Postimehest» stuudios Tallinna abilinnapea Aleksei Jašin (Eesti 200).