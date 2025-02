Praegu on Tallinna koolielus ikkagi päris keerulised ajad. «Reporter» tõi välja sellise tõsiasja, et matemaatikaõpetaja aitas õpilasi eksamitel niimoodi, et nad saaksid üle vajaliku lävendi. Saan aru, et õpetaja pani ise nüüd paberi lauale ja läheb ära, aga kuidas teie sellest teada saite?

Alustame suurest pildist – Tallinna hariduselus on toimumas igapäevaselt väga palju asju ja see kool ei ole mingisugune erand. Mis puudutab tehnikagümnaasiumi juhtumit, siis alustame sellest, et riigieksamitel vastuste etteütlemine või hiljem tulemuste korrigeerimine ei ole vastuvõetav. Kuna see juhtum leidis igatpidi ka tõestust, siis ei olnud vastuvõetav, et see õpetaja jätkab ja ta lahkub. Kuidas see minuni jõudis?Eks me saame igapäevaselt pöördumisi murelikelt vanematelt, õpilastelt, õpetajatelt mõne kooli, huvikooli või lasteaia kohta ja ütleme nii, et kaks kolmandikku pöördumistest on tavaliselt see, et on vaja suhteid klaarida. Eksamitulemuste mõjutamine või muutmine on ikkagi haruldus.

Mitu aastat see õpetaja seda tegi?

No seda on nüüd raske öelda, kuna õpetaja on tõesti pikaaegselt töötanud ja on ka ise kinnitanud, et on mõjutamisega tegelenud.

Kas direktorile panete süüks ainult selle, et ta seda matemaatikaõpetajat kaitses või on ta ka millegi muuga vahele jäänud?