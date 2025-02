Ukraina sõja algusest saab sellel kuul kolm aastat ning USA uus president Donald Trump on oma retoorikas ning administratsiooni tegevust suunates võtnud sihiks selle lõpetamise. USA abi väheneb kõikjal maailmas ning kindlasti jätab see jälje Ukrainale. Samuti on USA tulnud välja avaldustega, mille kohaselt on Ukrainale oluline valimiste korraldamine. Tõsi, eeltingimuseks on seatud vaherahu.