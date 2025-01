Case by case (juhtumi haaval – T. M.) võib selle üle alati arutleda. Üldreeglina see on olnud üks minu põhimõtteid, et prokuratuur räägib siis kohtueelse menetluse faasis asjadest nii vähe, kui see on võimalik. Me räägime siis, kui see on hädavajalik. Kui näiteks kahtlustatav ise on tulnud mingisuguste versioonidega välja, siis me peame ju kinnitama, et kas menetlus käib, kas see käib selle isiku suhtes, kellest jutt käib või mitte, mida me üldse uurime – et lükata ümber valeversioone või püüdu inforuumi mingisuguses suunas kujundama hakata. Prokuratuuril ei ole huvi kohtueelses menetluses avalikkuse kaudu mingisugust positsiooni endale looma hakata. Meie huvi on see, et me saaksime kohtueelses menetluses välja selgitada, kas on põhjust esitada kahtlustatavale ka süüdistus või on hoopiski alus menetlus lõpetada. Kui tegu on toime pandud ning on põhjust etteheiteid teha, et kas siis on põhjust selle süüdistusega minna ka kohtusse või võib-olla on meil võimalik oportuniteedi korras väiksema valuga kõigi jaoks see asi ära lahendada.