Just hiljuti vaatasin ühte videoklippi, mis on välja pandud, kus on eri viisid, kuidas eriüksused reageerivad just merel sõitvatele alustele. Muljetavaldav, ütleme nii.

Eesti valitsus on nüüd võtnud sihtmärgiks, et Eesti peaks kulutama 5% SKP-st kaitsekulutusteks. Samal ajal on aga vähem selgust selles, et kustkohast see raha peaks tulema. Kustkohast see raha tulema hakkab?

Saan rääkida sotsiaaldemokraatide seisukohast, sest valitsus neid otsuseid pole ju veel teinud. Meie seisukoht on, et keskmise Eesti pere maksukoormat tõstma minna võimalik pole minna. Lõppkokkuvõttes mulle tundub, vaadates mida ka teised erakonnad ütlevad, et see saab olema see, et me Maastrichti kriteeriumeid hakkame teistmoodi tõlgendama.

Mina ei ootaks Euroopa Liidu otsuseid ära, sest meil ei ole julgeolekuga aega oodata veel mitu aastat. Peame ütlema, et kaitseinvesteeringud me arvame eelarvereeglitest välja ja see tähendab seda, et meil on võimalik neid rahulikumalt teha. Siseministrina pean ütlema, et me peame aru saama, et riigikaitsesse panustamine ei ole ainult kaitseväe tegevus vaid ka siseministeeriumi haldusala tegevused - politsei, kaitsepolitsei ja päästeamet.