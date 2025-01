RAUDSAARE DIALOOGID Ignar Fjuk: päevad Toompeal, mis vapustasid Eestit

Veidi vabamates perestroika oludes veel enne muinsuskaitseliikumist, ERSPd ja Rahvarinnet sündinud liikumise tähetunniks oli loomeliitude ühispleenum Toompeal 1. ja 2. aprillil 1988. Seal peetud kõnede, eriti teise päeva kõnede kohta võib öelda, et need vapustasid avameelsusega Eestit. Ajaloolane Sulev Vahtre ütles hiljem loomeliitude ühispleenumi kohta, et loomeliitude rahvas tegi ainult ühe vea - et nad tulid Toompealt alla.