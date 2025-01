Te mainisite ka võimalikke sanktsioone, millest Trump on rääkinud. Samuti on ta rääkinud naftahinna alandamisest. Kui palju sellised asjad päriselt Venemaad võiks pärssida?

Ikka. Natuke küll pikemas perspektiivis ja pikema perioodi vältel. Tänapäeval millegipärast eeldatakse, et selliste otsuste mõju on välkkiire - ei ole. Venemaal on reservid, kehtivad lepingud, mida täidetakse ja naftat müüakse veel suurtes kogustes, kuigi see on vähenenud, hind on alanenud ja sissetulekud on kahanenud. Seda me näeme ka Venemaa riigieelarve puhul, et mõju on täiesti selgelt olemas.

Aga see osa president Trumpi retoorikast tegelikult Venemaa käitumist liiga palju hetkel ei mõjuta. Mõjutab kiirustamine ja rabistamine, et näidata, et kokkulepet üritatakse saavutada. Esimese saja päeva kontekstis naftasanktsioonide otsused nii kiiresti mõju ei avaldaks ja Venemaal on võimalus USA-d natukene irriteerida. Nad on väga osavalt seda teinud.

Nad ei ole liiga palju avalikult sõna võtnud vaid on avalikult näidanud valmisolekut kokkusaamiseks teatud tingimustel, aga nad on väga osavalt president Trumpile sundinud peale käitumismalli, millest ta tõenäoliselt isegi ei saa aru.

Pühapäeval Ukraina tabas Venemaal nafta rafineerimistehast ja selliseid uudiseid loeme aina rohkem, et Ukraina suudab tabada Venemaal olevat taristut. Mida see ütleb, et ukrainlased suudavad seda aina rohkem teha?