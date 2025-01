Donald Trump on taas asunud ametisse USA presidendina ning jõudnud põhjustada juba väiksemaid ja suuremaid värelusi. Üheks Trumpi nõudeks on olnud kaitsekulude tõstmine viiele protsendile SKPst. Seda nõudmist on hurjutatud ning samuti on mitmed riigid juba teatanud valmisolekust sellele tasemele liikuda. Ka Eesti peaminister Kristen Michael on avaldanud valmisolekut seda teha ning kutsunud esile koalitsioonipartneri pahameele.