Tulin täna öösel Davosi majanduskonverentsilt, kus olid maailma liidrid koos. Põhiteema oligi, et mida nüüd Trump hakkab tegema. Üks asi on see, et mis retoorika on olnud valimiste ajal - see kogemus on ka meil olemas, et kui Trump midagi ütleb, siis tasub seda võtta väga tõsiselt. Siis tuleb vaadata, et mis on tegelikult protsessid, aga igal juhul ei tasu alahinnata teemasid, mida Trump on üles tõstnud, sest ta kindlasti tahab nende teemadega edasi minna. Näiteks ka see, et tuleb saavutada rahu Venemaa agressiooni suhtes Ukrainas. Kui näeme Trumpi välja öeldud säutse ja kommentaare, siis õnneks on Trumpi suhtumine väga selge - et Putin tuleb panna nõrgemasse positsiooni ja surve alla. See on see, mis kajas ka Davosis Ukraina õhtusöögil, kus oli koos väga kõrge esindatus. Võetakse pigem optimistlikult seda positsioonivõttu, mida Trump tegi.