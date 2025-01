Minister Pakosta kirjeldas, et nõusolekuseadust on vaja selleks, et praegusel juhul loetakse Eesti karistusseadustiku järgi vägistamiseks niisugust olukorda, kus on tegemist vägivallaga või abitu seisundi ärakasutamisega – näiteks kui ohver on purjus, magab sügavalt või on raske puudega. «Vägivallapõhine olukord on tekitanud selle, et neid naisi, kes tegelikult ei soovi vahekorda ja kes kaitsereaktsioonina tarduvad, ei ole me tegelikult aidanud. Uuringute põhjal on kindlaks tehtud, et kümnest naisest seitsmel tekib enesekaitserefleks ehk tardumine,» ütles ta. «​Intiimse olukorraga on ikkagi valdav enamik inimesi elus kokku puutunud ja saab aru, et intiimsuseks on vaja mõlema poole nõusolekut.​»