Esmaspäeval selgus, et Narva muuseumi direktor Maria Smorževskihh-Smirnova suhtes on Venemaal algatatud kriminaalasi. Moskva kohus on andnud tema suhtes tagaselja arreteerimiskäsu. Muuseumi juht kommenteerib olukorda teisipäeval Postimehe stuudios kell 13:00. Saatejuht on Sergei Metlev.