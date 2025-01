Samas oleks ta nõus töötama ka teise peaministriga. «Loomulikult olen valmis töötama ka mõne teise peaministriga. Professionaalse tippametnikuna olen töötanud väga paljude peaministrite, ministritega koos,» ütles ta. Samas tõdes ta, et kui koostöö ei klapi on organisatsioonile parem, kui üks juhtidest lahtub. «Loomulikult ei ole see ju rahva poolt valitud poliitik, vaid tippametnik,» ütles ta.

Kasemets nentis, et tal on küll kahju kliimaministeeriumist lahkuda, kuid samas on elus nii, et kui tehakse uusi tööpakkumisi, tuleb neid kaaluda. Ta lisas, et näeb kliimaministeeriumi kantsleri kohal inimest, kellel on kogemus mitte ainult avalikust sektorist, vaid ka erasektorist. «Täna veel ei ole uue ministeeriumi juhi nime,» ütles ta.

Muu seas kirjeldas Kasemets ka seda, millisena ta näeb riigikantselei rolli. Ta sõnas, et riigikantselei ei ole ministeerium ning tal ei ole oma valitsemisala. «Tal on õigusloome pädevus ainult ühes valdkonnas, mis on kriisijuhtimine, kriisideks valmisolek ja julgeoleku koordineerimine," kirjeldas ta.



Põhiliselt on tema sõnul küsimus selles, millistes valdkondades ja kuidas riigikantselei valitsust toetama hakkab. Kasemets tõi esimesena välja nö bürokraatia vähendamist, ehk avaliku sektori ülesandeid, regulatsioonide vähendamist avaliku sektori poolt ja ettevõtetele pandavaid nõudeid. «Näen kindlasti, et see on üks valdkondi, kus me peame põhjalikult üle vaatama, et mis nõudeid saab vähendada. Peame dereguleerima, peame asju tegema lihtsamalt ja kiiremini,» ütles ta.



Samuti tõi ta välja majandusreformide toetamise. «See ei tähenda, et riigikantselei muutub teiseks majandusministeeriumiks vaid pigem see tähendab just nende teemade lahendamist ja edasi viimist, mis on mitme ministeeriumi valitsemisalas,» kirjeldas ta.

Kasemets avaldas ka arvamust, et tema nägemuses tuleks riigieelarvet muuta selgemaks ja läbipaistvamaks ning tema hinnangul on seda ka võimalik teha. «Ma arvan, et me päriselt ei peaks ka tagasi minema kulupõhise eelarve aega,» lisas ta. Samas oli ta nõus riigikontrolli kriitikaga, kes näiteks on toonud välja, et riigieelarvest on keeruline leida seda, kui palju kulutatakse järgmisel aastal raha Rail Balticule.



Lisaks rääkis tulevane riigisekretär pikemalt sellest, millisena ta näeb riigikantselei rolli ning juttu tuli ka kliimaministeeriumit puudutavatest teemadest. Täispikkuses intervjuud saab kuulata saatest.