Veel viimaseid nädalaid kliimaministeeriumi kantsleri ametit pidav Keit Kasemets on tekitanud Eesti poliitmaastikul pahameeletormi, sest opositsiooni hinnangul muudeti tema riigisekretäriks määramiseks suisa seadust. Mida Kasemets ise kriitikast arvab ning millised plaanid tal uuel ametikohal on? Kasemets on Postimehe otsestuudios külas reedel kell 12.