Saatejuht on Tarvo Madsen.

Lisaks Võrklaeva uutele ettevõtmistele meelelahutustööstuses tuli mõistagi endise rahandusiministri ja praeguse riigikogu liikmega juttu ka päevapoliitikast. Nüüdseks on Võrklaev rahandusministri ametist prii olnud juba umbes pool aastat ning sel ajal on Võrklaev teinud poliitilist tööd riigikogu liikmena.

Küsimusele, kas Võrklaeval oli ka solvumistunnet, kui praegune peaminister​​ Michal otsustas tema asemel hoopis Jürgen Ligi valida vastas Võrklaev, et poliitikas tegutsedes peab teadma, et iga päev võib ametipositsioon muutuda. Samas ei lükanud ta ümber, et ta oleks soovinud rahandusministrina jätkata. «Jah, mulle meeldis see töö. See oli raske töö, aga mulle meeldis, et me riigieelarvet korda tegime ja nelja aasta peale üle ühe miljardi kokkuhoiukohti otsustasime,» lisas ta ning kirjeldas tehtud tööd.

«Peaminister teeb oma meeskonna ja omad valikud,» märkis Võrklaev. Ta lisas, et soovis Jürgen Ligile palju jõudu, kuid andis kaasa ka manitsussõnad. «Ütlesin ka seda, et vaata, et sotsid eelarvet tühjaks ei tassi. Mul on tunne, et natuke me sinna suunda praegu jälle läheme,» ütles ta.

Sotside suhtes on Võrklaev kriitiline olnud nii valitsuses olles kui ka hiljem. Ta tõdes, et poliitikas on teatav vastasseis normaalne, kuid praegu on ta teinud lihtsalt riigikogu liikme tööd ning ta tunneb huvi, kuhu riigi raha kulub.