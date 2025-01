Endine rahandusminister Mart Võrklaev oli veel mõnda aega tagasi üks vihatumaid poliitikuid Eestis, kuid nüüd astub lisaks riigikogu liikme tööle hoopis üles teleseriaalis ja suurel komöödiaetendusel. Küsime Postimehe otsestuudiost, kas riigikogu liige on rajama endale uut karjääriteed või on tegemist hoopis kampaaniaga tulevasteks valimisteks. Mõistagi räägime Võrklaevaga ka päevapoliitikast. Saade on eetris kolmapäeval kell 11.