20.01.2025 Kanal 2 saates «Õhtu!»



Psühholoog selgitab, mis on aasta masendavaim päev ehk Blue Monday ja kuidas seda ületada.



Robert on kiilakas ja Jüril on vuntsid - saatejuhid saavad uue välimuse äsja Rootsi filmiauhindadel pärjatud grimeerijalt.



Liis Lemsalu sai sada korda kuulsamaks - meil on talle aga üks üllatus varuks! ​



Robertil on Jürile kingitused, mis haisevad kui sokid ja maksavad mitu tuhat eurot.​