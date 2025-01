Tänu võimalikele sabotaažiaktidele ja idanaabri agressiivsele tegevusele Ukrainas pakub aina enam kõneainet Eesti energiavarustus ning see, kui palju me päriselt Venemaast sõltume. Kas Venemaa saab meid soovi korral «pimedaks» teha? Kuidas edeneb Mandri-Euroopa võrguga sünkroneerimine? Otsestuudios on külas Eleringi juht Kalle Kilk. Saade on eetris reedel kell 12.