Otsuste tegemisel on meie sõnum, et mitte midagi ei otsustata ilma Ukrainata. Ka viimasel Euroopa Ülemkogul, kus olid koos Euroopa riikide liidrid, jäi kõlama see, et Ukraina asju ei arutata ilma Ukrainata. Nii suurte kui ka väikeste riikide ühine huvi on, et püsiv rahu tuleks õiglane. Püsiv rahu saab tulla nendel tingimustel, mida Ukraina tahab, mitte mingitel muudel tingimustel. See tähendab, et Ukraina peab saama tagasi oma territooriumi ja Venemaa režiim peab vastutama selle eest, mida ta teinud on.

Venemaa ähvardab pidevalt, et ta ründab ühel hetkel NATO territooriumi ja analüütikud on öelnud, et see ei ole võimatu. Me tõstsime makse, et parandada oma kaitsevõimet. Kui muretult võime praegu elada, arvestades, milline on meie võime ennast kaitsta?