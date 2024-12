Sellel on kaks tahku. Siin on hea näide Leedust, kus värskelt olid parlamendivalimised ja võitsid sotsid. Sotsiaaldemokraatliku erakonna juht on ka Euroopa Parlamendi saadik, elab Brüsselis ja oli suur kahtlus, et ta ei taha tegelikult Brüsselist ära tulla. Ka tema oli selles olukorras, kus ta pidi hästi palju vingerdama, ütlema, et kui me võidame, siis ma ikkagi panen valitsuse kokku. Ja see oli see, mis ta tehniliselt tegi. Ta pani valitsuse kokku, aga pani teise inimese peaministriks ja ise läks Brüsselisse tagasi. See on asi, mis on nüüd ka Leedus toonud esile pahameele selle suhtes, et justkui oleks kuidagi valijaid petetud. Ma olen nõus, et see ei paista peaministrikandidaadile hea välja, kui ta seda ametit tegelikult ei taha.