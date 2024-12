MIS UUDIST? Romi Hasa: Tallinna elanikud on võõrdunud vanalinnast

Erisaate jaoks on kavas mitmed unikaalsed etteasted. Näiteks tuntud artistid, nagu NÖEP ja Karl-Erik Taukar, astuvad üles täiesti uues võtmes: «Et see asi ei oleks kuidagi liiga etteaimatav, siis andsime neile sellise ülesande, et nende lood kõlaksid võtmes, milles nad ei ole varem kunagi kõlanud.»

Romi kirjeldas, et publik võib ette kujutada Andres Kõpperit 90ndate dressipluusis tamburiin käes või siis reggae-Taukarit. Lisaks saab erisaates kuulda Anne Veski ja Bedwettersi uut ühist laulu.

Saates käsitleti ka Florian Wahli fenomeni, kelle kontserdipiletid müüdi Eestis kiiresti välja. Romi tõdes, et kuigi ta oli seadnud telefoni meeldetuletuse lisakontserdi piletite müüki tuleku ajaks, ei jõudnud ta pileteid saada: «Nii kaua, kui mina uimerdasin, sain aru, et piletid olid juba otsa lõppenud. Mul on null neid pileteid!»

«Mu tütar, kes on ka Florian fänn, arvab, et päris-päris fännide jaoks on see pigem ohumärk, et selline väga suur ja lai artist Eestisse tuleb. Samas ma väga huviga ootan, mis sellest toimuma hakkab.» Ta lisas, et mõned inimesed leiavad, et artist võiks kasutada seda olukorda loominguliselt, viies publiku ootamatutesse olukordadesse: «Florian Wahl võiks seda olukorda ära kasutada ja tekitada Ruben Östlundlikku situatsiooni, kus inimesed satuvad olukorda, millest nad pole isegi aru saanud.»

Romi tõi neljapäevasest Telehommikust esile ka Massachusettsi Tehnoloogiainstituudi linnaplaneerimise professori Andres Sevtsuki kommentaarid. Ta küsis professorilt, mis Tallinnas on hästi ja mis halvasti. Professor Andres Sevtsuk juhtis tähelepanu linna sotsiaalsele jaotusele: «Mitmed maailma linnad, näiteks London, peavad väga ohtlikuks seda, et kõik linna- või sotsiaalkorterid asuvad ühes piirkonnas. Tallinnas on tekkinud sama oht.»

Professor tõi esile, et Tallinna elanikud on võõrdunud vanalinnast, mis on peamiselt turismile suunatud, ja Lasnamäel on kujunenud konkreetne elanike profiil. «​Tallinnas on kõik need ohumärgid olemas, et linn on niimoodi jaotunud,» kommenteeris ta.​